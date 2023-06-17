Sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bu alanda tercih yapacak öğrenciler tarafından takip ediliyor. 2023 YKS'nin ilk oturumunun tamamlanmasıyla katılımcılar yakın zamanda 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler için tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Sınava katılım sağlayan 3 milyonun üzerindeki öğrenci " Sözel puan ile alan bölümler neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında bilgiler...