'Sözde referandum yapılırsa müzakerelerden çekiliriz'

Genel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek" diye konuştu.

"SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN PUTİN'LE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

"Savaşı kazandığımızda Avrupa’daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" diye konuşan Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi.

BLİNKEN KİEV'E GELİYOR

Zelenskiy ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini söyledi.