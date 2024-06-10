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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Sözde dedektiflere' operasyon! - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        'Sözde dedektiflere' operasyon!

        Kocaeli merkezli 8 ilde "dedektiflik" operasyonu düzenlendi. 23 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelerin kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:14
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        'Sözde dedektiflere' operasyon!
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        Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı temin ettikleri ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli ve çevre illerdeki bazı kişilerin, "dedektiflik" faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı temin ettiklerini ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti yaptıklarını tespit etti.

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        Kocaeli merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "rüşvet, 6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarını işledikleri belirlenen 23 zanlıyı yakaladı.

        Aramalarda, 1 takip cihazı, 1 USB bellek, ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve 5 tabanca ile 3 şarjör ve 164 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerler zanlıların işlemleri sürüyor.

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