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        Haberler Gündem Güncel Sözde anne gözaltına alındı! | Son dakika haberleri

        Sözde anne gözaltına alındı!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarında bir kadının bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir ettiğinin tespit edilmesine ilişkin, "Adres tespitinin ardından şahıs gözaltına, bebek ise devlet korumasına alınmıştır. Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 09:52 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:52
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        Sözde anne gözaltına alındı!
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarında bir kadının bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir ettiğinin tespit edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı sosyal medya platformlarında bir kadının bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir ettiğinin tespit edilmesinin ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

        Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Sivas İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçmiştir. Adres tespitinin ardından şahıs gözaltına, bebek ise devlet korumasına alınmıştır. Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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