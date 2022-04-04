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Sözcü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland arasında gerçekleşen görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, İsrail gibi bölgesel konular ele alınırken enerji güvenliği, savunma işbirliği, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi

04.04.2022 - 23:36 | Güncelleme: ABONE OL
Sözcü Kalın, ABD'li müsteşarla görüştü
İHA

29 Mart’ta İstanbul’da yapılan toplantının Rusya-Ukrayna müzakerelerine olumlu bir ivme kazandırdığı belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması noktasında Türkiye’nin önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye’nin ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceği muhataplara aktarıldı. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının hayata geçirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Bu mekanizmanın ikili ilişkilerin seyrine pozitif etki yapacağı beklentisi ifade edildi.

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