Karar duruşması 28 Ekim'de...

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Emin Çölaşan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken Necati Doğru’nun da arasında bulunduğu 6 sanık ise duruşmada hazır bulundu.

"FETÖCÜ DEĞİLİM"

Duruşmada son savunmasını yapan gazetenin internet sitesi yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin "FETÖ'cü değilim, FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etmedim, etmem de. Tek bir işim var gazetecilik, onu yapmak istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Diğer sanık Yonca Yücekaleli ise mahkemeye yazılı savunmasını sunarak beraatini istedi.

DURUŞMA KARAR İÇİN ERTELENDİ

Duruşmada sanık avukatları da müvekkilleri ile ilgili son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, iki üye hakimin izinde olduğunu, geçici görevlendirilen hakimlerin ise dosyaya vakıf olmadıklarını belirterek karar için duruşmanın ertelenmesine hükmetti. Sanıklardan Mediha Olgun ile Gökmen Ulu hakkındaki yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin sorulması için duruşmayı 28 Ekim 2019’a bıraktı.