Sözcü'de Rahmi Turan kararı

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Bir CHP'linin Külliye'ye gizlice giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiasını 20 Kasım'da "Müthiş bir haber" başlığıyla köşesine taşıyan Sözcü yazarı Rahmi Turan, 2019'un son siyasi tartışmalarından birinin fitilini ateşlemişti. Turan'ın "başyazarlığı" da tartışmalarda hatırlatılmıştı.

Rahmi Turan, bu konuda önemli kararı bugünkü köşesinde "Birinci sayfadaki son yazım" başlığıyla duyurdu. Başyazarlığın basında eskiden olduğunu, kendisinin de Sözcü'nün başyazarı değil, "Birinci sayfada yazıları çıkan köşe yazarı" olduğunu kaydeden Turan, her yazarın görüşlerinin kendisini bağlayacağını belirterek, "Yazılarım artık 11'inci sayfada devam edecek" dedi.