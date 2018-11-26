Söz dizisi 61. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de ekranlara gelecek. Yavuz’un en büyük destekçisi olan Derya onları engellemek için hamle yapsa da Tarık ve adamları ölümle burun buruna olan Yavuz’u çaresiz yakalamak üzere kalacak. İşte, Söz dizisinin 61. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SÖZ 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dragan örgütü daha organize bir hale getirip üs bölgesi baskını için hazırlarken, Sami’nin emriyle Tarık yarım bıraktığı işi bitirmek için Yavuz’un peşine düşer.

61. Bölüm 1. fragman:

Artık terör örgütünün bütün organizasyonlarından sorumlu hale gelen Dragan örgütün yönetimine katılmadan önce son hamle yaparak Erdem’e gönderdiği bombalı paketle herkese büyük bir acı yaşatacaktır.

61. Bölüm 2. fragman:

SÖZ 60. SON BÖLÜM FRAGMANI

Dragan, intikam peşinde...



Dragan’ın Derya’ya kurduğu tuzağı son anda fark eden Yavuz, Derya’nın hayatını kurtarmak için peşlerine düşer. Fakat her şey için çok geçtir. Dragan istediğini elde etse de etmese de Derya’yı öldürmek için çoktan hain bir plan yapmıştır.



Melisa’yı korumak isterken saldırıya uğrayan Keşanlı sadece fiziksel değil kalben de yaralıdır. Vücudundaki yaralar çabucak iyileşse de kalbindeki yara kardeşleri ve komutanı sayesinde iyileşecektir.

Dragan için artık intikam vaktidir. Önce ortalığı kana bulayacak sonra da Sami’yle ortak olup örgütün yeniden yükselmesi için var gücüyle çalışmaya başlayacaktır. Dragan artık tek bir amaç için çalışmaktadır: Sami ve arkadaşlarının finanse ettiği, Türkiye’yi parçalara ayıracak yepyeni bir örgüt oluşturmak…



Bu örgütün ilk saldırısı Türkiye’nin sınır dışındaki kilit noktalardan birinde oluşturduğu askeri üstür. Ama Yavuz bu bilgiye ulaştığında Tim örgütün bu saldırısını püskürtmek için harekete geçer. Fakat üsse saldırmak için günler öncesinden hazırlanan örgütün hain tuzağı onları ölümle burun buruna getirecektir.

Söz dizisi 61. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.