Soyunma kabininde hırsızlık iddiasına 10 yıl istendi

İstanbul'un Şişli ilçesinde, soyunma kabininde hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi hakkında dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yabancı uyruklu Kawaked A.'nın 22 Ekim 2021'de Şişli'de bulunan bir mağazaya gittiği anlatıldı. Söz konusu mağazaya çocuk yaştaki M.B. ile yaşları 18'den büyük olduğu için haklarında ayrı dava açılan Aydan Ö. ve Gülümser D.'nin de geldiği belirtildi.
Şüphelilerin müşteki Kawaked A.'nın çantasını çalması üzerine başsavcılığın soruşturma başlattığı kaydedildi. M.B.'nin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği hatırlatılan iddianamede kamera görüntülerine ilişkin düzenlenen bilirkişi raporuna yer verildi.
BİLİRKİŞİ RAPORU: MAĞAZAYA GİRERKEN ÇANTASINDA ŞİŞKİNLİK YOK
Bilirkişi raporunda söz konusu 3 şüphelinin mağazaya girdikleri sırasında çantalarında şişkinlik yaratacak herhangi bir kabarıklık olmadığı anlatıldı. İki şüphelinin mağaza çalışanına soru sorduğu, bir şüphelinin ise soyunma kabininin yanında bulunan elbiseye bakarak müştekinin görüş açısını kapatmaya çalıştığı ifade edildi.
Bir şüphelinin elbiseyi açarak müşteki Kawaked A.'nın görüş açısını kapattığı anlatılan bilirkişi raporunda, bir şüphelinin soyunma kabinine girdiği ve diğer şüphelinin de mağaza çalışanını soru sorarak oyaladığı anlatıldı. Soyunma kabininden çıkan şüpheliyle ilgili "Mağaza içerisine girerken şişlik durumu olmayan çantası kabinden çıkarken kabarık haldeydi" şeklinde değerlendirilme yapıldı.
Bilirkişi raporunda şüphelilerin başörtülü ve yüzlerinde cerrahi maske bulunduğu, kamera açısına uzaklığı ve görüntü çözünürlüğünün düşük olduğu belirtilerek, görüntülerin şüphelilerin teşhisine yarar görüntüler olmadığı vurgulandı. Savcılık, bilirkişi raporunu ve şüphelilerin savunmasını dikkate alarak dava açılmasına yeterli şüphe olduğuna kanaat getirdi.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENDİ
İddianamede M.B.'nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.
Diğer şüpheliler Aydan Ö. ve Gülümser D.'nin hakkında ise, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldığı öğrenildi. Tutuksuz şüphelilerin ve M.B.'nin yargılanmasına devam edildiği de öğrenildi.
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