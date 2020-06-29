Soylu, yardım kuruluşlarının İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışta bulundu - ANKARA

Bakan Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışta bulundu.

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