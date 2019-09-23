23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon'da dünyaevine giren çiftin nikah şahidi oldu.
AA'nın haberine göre, Soylu ve Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun oğlu İlker Selim Zorluoğlu ile Mina Al-Saedi'nin, cumartesi gecesi Ortahisar ilçesine bağlı Gülyalı mevkisindeki bir otelde geçen cumartesi gecesi düzenlenen nikah törenine katıldı. Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakanlar Soylu ve Turhan, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile Dr. Fevzi Salman yaptı.
Zorluoğlu, nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını çifte vermesi için Bakan Soylu'ya teslim etti. Anne babalar için evlatlarının mürüvvetini görmenin büyük mutluluk olduğunu belirten Soylu, birbirine çok yakışan genç çifti tebrik etti. Mevlana'nın evlilik yolculuğunu tarif ederken "Hazreti Muhammed'in yolu" olarak tarif ettiğini anlatan Soylu, "Bu kutlu, güzel yolculukta örnek bir aile oluşturmanızı diliyorum. Geleneklerimize, inancımıza, örfümüze, adetimize yakışan bir aile olun. Herkes ailesine, çoluk çocuğuna tavsiye ederken desin ki 'İlker Selim ile Mina'nın evliliği gibi evliliğiniz olsun.' Birbirinizi çok sevin ama anne babalarınızı birbirinizden biraz daha fazla sevin. O zaman hanenizden bereket, sevgi hiçbir zaman eksik olmaz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlilik cüzdanını geline teslim etti.
Bakan Turhan ise, Allah'tan genç çifte ömür boyu mutluluk nasip etmesini dileyerek, "Güzel nesiller yetiştirmenizi diliyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi de Allah kerim" diye konuştu.
Nikah törenine çeşitli illerin valileri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.
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