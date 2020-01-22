Soylu: Malın sahibi Bayık, Karayılan

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu.

"Çocuklarımızı, kuzularımızı, Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakalına kaptırmayalım. PKK'nın büyük bir uyuşturucu örgütü olduğunu unutmamak lazım" diyen Soylu, "Variller içerisinde Avrupa'dan gelmiş tonlarca uyuşturucuyu PKK'nın mağaralarında ele geçiriyoruz. Malın sahibi; Cemil Bayık'tır, Karayılan'dır, Duran Kalkan'dır" ifadelerini kullandı. Uyuşturucu ile mücadelenin PKK ile mücadelenin mütemmim cüzü olduğunu kaydeden Soylu, "Uyuşturucudan kurtardığımız her bir genç, gençlerimizin reddettiği her bir hap PKK'ya vurulmuş bir darbedir" dedi.

Uyuşturucuya bağlı ölümlerde bu yıl yüzde 40 azalışın görüldüğünü kaydeden Soylu, "Doğu'nun doğal uyuşturucu adı altında Batı'nın ise sentetik uyuşturucu adı altında baskısı altındayız" ifadelerini kullandı. Soylu, "2020 ana hedefimiz ailelerimizi bilinçlendirmektir" dedi.