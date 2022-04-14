Soylu: İBB teftişi soruşturması devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akreditasyonu Sertifika Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İBB'ye yönelik teftişin tamamlanıp tamamlanmadığının sorulması üzerine Soylu, kanuna uygun olmayan, kamunun tespit ettiği durumların yanı sıra İçişleri Bakanlığına vatandaşlardan da yüzlerce ihbar ve şikayet geldiğini belirtti.
"SORUŞTURMA SÜRÜYOR"
Mülkiye Teftiş Kurulunun, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün gelen ihbar ve şikayetlerin gerçeğe uygun olup olmadığını değerlendirmekle görevli olduğunu ifade eden Soylu, bu görevi hukukun ölçüleri çerçevesinde kamu ve millet adına yerine getirdiklerini söyledi.
Bu görevin bugün başlamadığını, bugün de sona ermeyeceğini vurgulayan Soylu, belediyelerle, valilikler ve ilgili kurumlarla alakalı gelen taleplerin soruşturmaya dönüp dönmeyeceğinin, gerçeklikle ilgisinin olup olmadığına bağlı bulunduğunu kaydetti.
Buna da ilgili mahalli idareler kontrolörlerinin veya mülkiye müfettişlerinin, mahallinde ise valilikler ve ilgili kaymakamlıklar tarafından görevlendirilenlerin karar verebileceğini aktaran Soylu, "Bu konuda gerekli soruşturma devam ediyor. Elbette ki hassasiyetler hukuk ölçüsünde yürüyecek hassasiyetlerdir. Önümüzdeki günlerde bunlar tamamlanacak. Zamanı bittiğinde de bu kamuoyuyla, nereden sonra, savcılığa tebliğ edildikten sonra, oradan takip etme imkanı olacaktır." diye konuştu.
"TÜRKİYE İÇİN ÇOK GECİKMİŞ BİR KARAR" "
Dokunulmazlığı kaldırılan ve aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in halen bulunamadığı belirtilerek yöneltilen soru üzerine Soylu, şunları kaydetti:
"Her şey ortada. Terörle bağı olan bir kişinin ve o görüntüleri de bütün milletimiz de gördükten sonra var olan bir kişinin TBMM'de bulunmasının ne anlama geldiği sorusu esas itibarıyla sorulmalıdır. Milletvekilliği kıymetli, çok önemli bir şeydir hem milletimiz hem milletvekilliğini elde eden kişiler için. Ama böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir? Bir parti, bir terör örgütü mensubunu TBMM'ye, bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesiyle söylüyorum, nasıl sokmuştur? Sorduğunuz kişi, kendisinin ne yaptığını bilen bir kişi, onu sokan parti de onun ne yaptığını bilen bir siyasi parti. Bence Türkiye için çok gecikmiş bir soru, çok gecikmiş bir karardır."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP, sizin büyükelçiler söyleminiz üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Memnuniyet duyarım. Türkiye önümüzdeki günlerde bu konularda çok yeni şeyler duyar." karşılığını verdi.
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