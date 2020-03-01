İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577" bilgisini paylaştı.