Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'özür' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gazeteci Saygı Öztürk'e yönelik sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Özür dilemesi" gerektiğini söyledi. Bakan Soylu, CHP liderinin sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.
Saygı Öztürk, 18 Haziran'da Sözcü gazetesinde "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" başlıklı yazısıyla AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nun memuriyette yükselişi ile ilgili iddiaları kaleme aldı.
Öztürk'e bu yazısı nedeniyle aynı gün Twitter'da tepki gösteren Soylu, şunları yazdı: "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır."
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında bu tartışmayı gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün söz konusu haberindeki iddiaları aktararak, "Şimdi bütün Trabzonluların ve bütün Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum: Senin çocuğun devlet memuru olmak için kursa gider, sınava hazırlanır, KPSS'ye girip başarı elde ederse açık kadroya atanır. Bu beyefendi hiçbir yere girmiyor, güçlü bir torpili var" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU: ÖZÜR DİLEMELİ
Söz konusu olayda özel hayata ilişkin bir eleştiri olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sonra Trabzon yetmiyor tabii, Ankara'da Kültür Müdürlüğüne tayin ediliyor. Yemin ediyorum, bunlar da ahlak, vicdan, adalet duygusunun kırıntısı bile yok. Bunu haber yapan gazeteciye ağza alınmadık her türlü hakareti yapan, canımızı emanet ettiğimiz İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanının çıkıp Saygı Öztürk'ten özür dilemesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 23, 2020
SOYLU: ÖZRÜ SAYGI'DAN İSTEMELİ
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Twitter'dan yanıt verdi: "Sayın Kılıçdaroğlu, Özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan, kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize... Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz... Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız... Arkadaşlık, Saygı'ya 'Ayıp etmişsin özür dile' demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız Özür dilerim..."
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