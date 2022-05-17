İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. 'Ben sonucu alayım da nasıl alırsam alayım' diye bir mantıkla karşı karşıyayız" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tunceli'de HDP'li milletvekilinin polise taş atmasına tepki gösteren Soylu, "Sözde HDP milletvekili polise taş atıyor, bu meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ben de il başkanlığı yaptım. 1999, 23 yıl evvel. Biz de bu tip karşı bir takım eylemler yaptık. Ama yakıp yıkmadık" dedi.
Üstü kapalı olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı da değerlendiren Bakan Soylu, "Burada il başkanlığı yaparken, devlete 'katil devlet' demedik. Bir taraftan 6'lı masaya oturacaksınız, Siyasi Etik Yasası ortaya koyacaksınız diğer yandan Cumhurbaşkanı'na hakaret edeceksiniz. Siz hangisiniz? Üçüncüsü bunlarla birlikte hukuk bir karar verecek. Buradan istismar, siyasi mağduriyet oluşturabilir miyim diye siyasi manipülasyonlara girmeye çalışacaksınız. Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. 'Ben sonucu alayım da nasıl alırsam alayım' diye bir mantıkla karşı karşıyayız. Bunun doğru olmadığının altını çizmek gerekir" ifadelerini kullandı.
ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI
Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılması için başlanan çalışmalara karşı yapılan eylemlere değinen İçişleri Bakanı Soylu, "Atatürk Havalimanı'yla ilgili, orada yine uçuşlar olabilecek. Buradaki bir millet bahçesinin itirazını geçmiş yaptıklarınızla kıyasladıklarınızla nasıl ortaya koyarsınız? Bu karşı karşıya kalınan millet-devlet-değer-kutsallık aleyhtarlığının örtülmesidir. Terörist milletvekili terörist cenazesine gidebildi mi, buna müsaade etmeyiz. Batasuna kararına baksınlar. Avrupa izin veriyor mu vermiyor mu? HDP'nin terörist cenazesine birçok milletvekilini göndermesiyle devlete 'katil devlet' diyen arasında, bir ağaç için Türkiye'nin geleceğini karartmak için gözü karartmışlarla, yeşile yönelik bu itiraz... Bunlar uygulayıcılardır" dedi.
Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sakin, sağduyulu bu süreçte daha tedbirli tüm meseleleri değerlendiriyoruz. Bugün yaptılar. Kaç kişinin geldiği, nasıl olduğu, toplumsal tabanı olup olmadığı... İstanbul'da yaşıyorum, otoyol olmasaydı İstanbul trafiği ne olurdu? Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya olmasa ne olurdu? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı olmasaydı size söyleyeyim İstanbul trafiği çekilmez bir hal alırdı, insanlar saatlerce yolda kalınırdı. E5'te karşı karşıya kalınan trafik sıkıntısı."
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