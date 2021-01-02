Soylu'dan flaş terör açıklaması!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlarla ilgili çarpıcı bir veri paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta... Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı! Sayı: 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.