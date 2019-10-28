Haberler Gündem Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Abdi Şahin de o kadar terörist İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir" dedi. Gündem













Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Abdi Şahin de o kadar terörist

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