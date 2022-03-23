Bakan Soylu, AKPM Denetim Komisyonu heyetini kabul etti

AA

Bakan Soylu, AKPM Denetim Komisyonu Eş Raportörleri John Howell, Boriss Cilevics ve AKPM Denetim Komisyonu Sekreteri Sylvie Affholder ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile AK Parti Denizli Milletvekili ve AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Ahmet Yıldız'ın da katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.