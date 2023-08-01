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        Haberler İlandır SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR

        SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR

        BU SESE KULAK VERİN!

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 15:54
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        Bizler 35 yıldır, evlerimize ekmek götürmek ve ailelerimize bakmak için gece gündüz demeden çalışan enerji ve maden işçileriyiz.

        Milas’ta ülkemizin enerjisine enerji katmak için yer altı zenginliğimizi değere dönüştüren emekçileriz.

        Evleri, okulları, hastaneleri, turizm tesislerini, yolları; ülkemizin dört bir yanını aydınlatan eller bizde.

        Işığın yandığı her evde bizlerin emeği ve alın teri var.

        Maden sahalarını rehabilite eden, yeniden ormana, zeytinliğe dönüştüren, 3 milyon fidanı toprakla buluşturan, can suyunu veren bizleriz.

        Hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği olan santraller ile ilgili bizim de söyleyecek sözümüz var.

        Bu sese kulak verin!

        Ekmek teknemiz santrallere sahip çıkmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

        Kendi geleceğimizi, ülkemizin kaderini başkalarının belirlemesine izin vermeyeceğiz.

        Bizler;

        Bu toprakların çocuklarıyız.

        Bu bölgenin insanlarıyız.

        İkizköy’ün, Çamköy’ün, Dereköy’ün, Türkevleri’nin, Milas’ın YK Enerji emekçileriyiz.

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