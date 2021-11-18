Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Deniz Akkaya'nın programda olmaması merak konusu oldu. Konuya ilişkin Deniz Akkaya açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ DENİZ AKKAYA NEDEN YOK?

Bircan Bali, Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında yaşanan ayrılığı Serengil ve Bali açıkladı. Bali "Deniz Akkaya maalesef Söylemezsem Olmaz programında olmayacak" açıklamasında bulunarak Deniz Akkaya'nın programdan ayrıldığını duyurdu.

Serengil "Bugüne kadar ki katlarından dolayı teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Deniz Akkaya , programdan neden ayrıldığını açıkladı:

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılmasının ardından açıklama yapan Deniz Akkaya, yaklaşık 3 ay önce sunucu başladığı programdan cuma gününden itibaren kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu. Aldığı kararın kurumla herhangi bir ilgisinin olmadığını aktaran Deniz Akkaya, uzun zamandır birçok farklı kanalda özellikle kadına dair sağlık içerikli programlar da yaptığını anımsatarak, çalıştığı birçok markanın olduğunu vurguladı.

Çok sevdiği ve programa çok yakışacak bir marka için ana sponsor olması için kanala teklifte bulunduğunu belirten Deniz Akkaya, ilk haftadan itibaren, diğer sunucular tarafından sponsora zarar verecek şekilde yayında sponsorluk şartlarına aykırı davranıldığına şahit olduğunu kaydederek, özellikle cuma günü bu durumun anlaşma şartlarını açıkça ihlal edecek seviyeye gelmesi, markasını ve kendisini bu durumdan kurtarmak ve aldıkları zararın daha fazla artmaması için Söylemezsem Olmaz programın sunuculuğundan ayrılma kararı aldığını söyledi.

Türkiye'de özellikle medyanın ekonomik anlamda kötüye gittiğini ifade eden Deniz Akkaya, bu dönemde markaların kendileriyle çalışmak istemesinin değerli olduğunu söyleyerek, ‘’Ama bizler de onların haklarını korumak zorundayız. Bu nedenle markalarımızla birlikte bambaşka bir proje ile bambaşka bir kanalda, bu kez yapımcısı olacağım bir başka formatla karşınızda olacağım.” dedi.