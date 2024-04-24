Soyguncuyu vatandaşlar yakaladı!
İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcuyu soyan 3 şüpheliden ikisi kaçtı. Soygunculardan biri de çevredekiler tarafından yakalandı
Giriş: 24.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:41
Küçükçekmece İkitelli Caddesi’ndeki kuyumcudan altınları çalan 3 şüpheliden 1'i kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı.
DHA'nın haberine göre yere yatırılarak darp edilen şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan 2 şüpheli aranıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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