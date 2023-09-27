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        Haberler Gündem Güncel İzmir Buca'da kuyumcuyu soyan iki maskeli soyguncu yakalandı!

        Sinsi plan! Soyguncular kanalizasyondan çıktı

        İzmir Buca'da soydukları kuyumcuyu yaralayarak kaçan 2 maskeli soyguncu yakalandı. Ortaya çıkan detaylar filmleri aratmadı. Biri, güvenlik kamera uzmanı olan iki soyguncu, geriye iz bırakmamak için, ormanlık alandan, dere yatağına, oradan kanalizasyon hattını kullanarak soygunu gerçekleştirdi. Aynı yoldan ormanlık alana kaçan iki soyguncu, kıyafetlerini değiştirmelerine rağmen film gibi bir takiple yakalandı.

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 27.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:52
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        Soyguncular kanalizasyondan çıktı!
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        Akıllara durgunluk veren olay bir hafta önce İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, kuyumcuya silahlı giren iki soyguncudan biri, iş yerindeki altınları alıp kaçtı. Kaçmadan önce silahı ateşleyen soyguncu iş yeri sahibi B.A.’yı yaraladı.

        BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDULAR

        Olayın ardından kaçan 2 soyguncu, peşinden gelen çevre sakinlerine de ateş açtı. Soygun anı ile tüm bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan ekipler olay yerindeki kamera kayıtları ile şüphelilerin kaçtığı yöndeki kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Ancak izlenen şehir görüntüsünün ekranlarından 2 şüphelinin kısa bir süre sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu görüldü. Hangi yöne kaçtıkları görülmeyen soyguncuların izi, takip edilmeye çalışıldı.

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        İNANILMAZ İZLER

        100’ün üzerinden tam bin 200 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelendi. İnceleme sonucunda, şehir dışındaki ormanlık alana iki kişinin kaçtığı görüldü. Ancak kaçan iki kişinin üzerindeki kıyafetler farklıydı. Durumdan şüphelenen ekipler, o bölgede olay öncesinin kamera kayıtlarına baktı. Ortaya çıkan görüntü iki soyguncunun inanılmaz planını gün yüzüne çıkarttı. Buna göre, iki soyguncu, şehirdeki güvenlik kameralarına yakalanmamak için ormanlık alanın yolundan, dere yoluna, dere yolundan da, kanalizasyon hattını kullanarak şehre çıktı. Soygun sonrası ise yine aynı yolla geri dönen soyguncular, kanalizasyonda kıyafetlerini değiştirip, ormanlık alana kaçtı.

        FİLM GİBİ TAKİPLE YAKALANDI

        Soyguncuların izini filmleri aratmayan bir takiple bulan Gasp Büro Amirliği ekipleri, ormanlık alandan yola çıkarak şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Kimliği tespit edilen soyguncular M.A. ile C.A. ve şüphelilere yardım yataklık yapan A.G. düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada kuyumcudan çalınan 11 adet bilezik de ele geçirildi.

        BİR AY PLAN YAPMIŞLAR

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde sorgulanan soygunculardan M.A.’nın güvenlik kamera uzmanı olduğu belirlendi. Soygun için bir ay içinde yol ve güzergah çalışması yaptıkları belirlenen şüphelilerin, kameralara yakalanmamak için, günlerce çalışma yaptıkları öğrenildi. Kameralara yakalanmamak için de ormanlık alandan gelip dere yoluna ve oradan kanalizasyon hattını kullanarak yukarı çıktıkları ortaya çıktı. Yakalandıklarında şok geçiren 2 soyguncu tutuklanırken bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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