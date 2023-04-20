Birgitta çocukları için ağladığında, Olsson iki çocuğu olduğunu ve onun nasıl hissettiğini bildiğini söyleyerek onu teselli etti. Çok geçmeden, onları çocuklarından uzak tutanın polis olduğu konusunda hırsızlarla hemfikir oldu. Soygunculara aşık olanların sadece kadınlar olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.
Soyguncuların ilk başta öldürmek istediklerini söyledikleri Sven (saklanırken bulunan çocuk) bile Olsson'u oldukça bağışlayıcı buldu. Olsson, polise bir noktayı kanıtlamak ve süreci hızlandırmak için onu vurması gerektiğini söyledi. Ölümcül olmayacaktı sadece bacağına "dikkatlice nişan" alacaktı. Daha sonra Sven, "Bana geri dönen tek şey, vuracağı şeyin sadece bacağım olduğunu söylediği için ne kadar nazik olduğunu düşündüğümdü" dedi.
Hatta Olsson, içeriye göz yaşartıcı bomba atılmasına karşı herkesi öldüreceğini söylediğinde bile Sven, "Bize, bizi bu hale getirmektense kendisini olduğu kadar hepimizi de öldüreceğini söylemişti. Bunu söylediğini duyduğumda, onu çok nazik bir adam olarak düşündüğüm başka bir zaman olduğunu hatırlıyorum” diye açıkladı.