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Soygun sırasında hırsız ve rehineler arasında yaşanan hayretle okuyacağınız bir "sevgi" hikayesi

Soygun sırasında hırsız ve rehineler arasında yaşanan hayretle okuyacağınız bir "sevgi" hikâyesi

1973 yılında bir banka soygununda yaşanan olaylar o kadar tuhaf ki her detay hikâyeyi daha ilginç bir noktaya taşıdığı gibi insanı, psikoloji konusunda da düşünmeye itiyor. 6 gün devam eden banka soygunu sırasında hırsız ve rehinelerin arasında yaşanan duygusal bağ öyle bir noktaya geliyor ki rehineler, soyguna bir lütuf olarak bakıyor. İşte, detaylar...

Giriş: 20.04.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Stockholm sendromunu muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Duymayanlar için kısa bir tanımını yapalım. Bu kavram; bazı istismar ve rehine kurbanlarının, istismarcıya veya esir alan kişiye karşı olumlu duygular beslemeye başlamasını ifade eden psikolojik bir durumdur. Adının neden Stockholm olduğuna gelirsek de bu durum, bir zamanlar İsveç'in Stockholm kentinde yaşanan banka soygunu ve hırsızlara karşı duygusal bağ geliştiren rehinelerden geliyor. 

    23 Ağustos 1973 günü İsveç, Stockholm'de yer alan bir bankada rutin bir gündü. Her şey, elinde hafif makineli bir tüfek, cephane, patlayıcı ve iple bankaya giren adama kadar normaldi. Bankaya giren soyguncunun yanında ayrıca telsiz, bıçak transistörlü radyo ile dolu bir evrak çantası vardı.

    Fotoğrafta, Stockholm'de soyulan banka görülüyor

  • Jan-Erik Olsson, 32 yaşında ve İsveçli genç bir adamdı. Başka bir hırsızlık vakasıyla girdiği hapisten yeni çıkmıştı ve kendince bir planı vardı. Bankaya yaptığı şiddetli giriş sonrasında ilk iş olarak, banka içinde olan kişileri rehin aldı. Daha sonra polisle konuşmak istedi ve isteklerini belirtmeden önce üç kadın dışında diğer rehineleri serbest bıraktı: Kristin, Elisabeth ve Birgitta hâlâ rehineydi. 

    Bu aşamadan sonra sıra, Olsson'un isteklerine gelmişti. Önce, o sırada hâlâ hapiste olan arkadaşı Clark Olofsson'un yanına getirilmesini istedi. Arkasından 710 milyon değerinde bir para, iki tabanca ve kaçışlarını sağlayacak bir araba talep etti. Ayrıca rehineler de onunla gelecekti ve hepsi kurşun geçirmez yelek giyecekti. 

    Fotoğraf temsilidir

  • Olsson'un bu cesareti iki şeye dayanıyordu: İsveç halkının şiddete olan uzaklığı ve o sırada devam eden başkanlık seçim süreci. Süreç kritik şekilde devam ederken Adalet Bakanlığı ile temasa geçen polisler, hiçbir şekilde rehine ile ayrılamayacağını Olsson'a bildirdi.

    Bu süreç altı gün boyunca sürdü. Tüm ülke bu soyguna kitlendi. Medya, olaydan "banka draması" olarak bahsediyordu. Soygunun ilk günü, Olsson'un talep ettiği arkadaşı Clark hapisten çıkartılarak yanına getirildi. Daha sonra Clark, araştırma sırasında malzeme odasında saklanan 20'li yaşlardaki Sven'i buldu, böylece artık dört rehine vardı; üç kadın ve bir erkek. 

    Fotoğafta, alıkonulan dört rehine görülüyor

  • Hırsızlar, gardını hiç düşürmedi. Arada bankanın içinde bir yeri patlatıyordu ya da bankanın etrafına yerleştirilen keskin nişancılara ateş ediyorlardı. Bu sırada polisler her türlü önlemi almış hatta havalimanına bile ekipler gönderilmişti. 

    Olsson daha sonra bankanın zemin katına inerek herkesi banka kasasının içine taşıdı ve buradan polislerle iletişim kurmaya devam etti. Rehinelerden biri olan Elisabeth, klostrofobiden dolayı korktuğunu söyleyince Olsson boynuna uzunca bir ip geçirerek parkta dolaşmasına izin verdi. 

  • Elisabeth daha sonra durumu şöyle anlattı, "Uzağa gidemedim ve onun tuttuğu bir tasma vardı ama kendimi özgür hissettim. Kasadan çıkmama izin vererek çok nazik davrandığını düşündüğümü hatırlıyorum." Hırsızlar ve rehineler arasındaki tuhaf ilişkinin tohumları yavaş yavaş filizleniyordu.

    Tıpkı Elisabeth gibi Kristin de etki altına girmişti. Tuvalete giderken polislere içeride kaç rehine olduğuna dair bilgi verince kendisini bir hain gibi hissetmişti. Aynı şekilde Birgitta da böyle düşünüyordu, "Polisten uzaklaştım. Bir grubun parçasıydım. Bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok gibiydi.”

    Bu sırada polisler, Olsson'un istediği mevlanın yarısını getirdi ancak Olsson, paraların kolayca takip edilmesini sağlayan sahte paralar olduğunu düşündü ve eski, kırışık paralardan istedi. Polis yeni talep üzerinde çalışırken, Olsson rehinelerin telefon görüşmesi yapmasına izin verdi.

    Fotoğraf temsilidir

  • Kristin annesiyle konuştu. Birgitta'nın iki çocuğu vardı ve telefonu kapattığında gözleri yaşlıydı. Olsson, onun yanağını okşadı, "Tekrar dene. Pes etme” dedi. Bu, bir soyguncunun tipik hareketi sayılmazdı.

    Kasa içinde hava soğuktu. Bir gece Elisabeth uyandığında Olsson'ın gri yün ceketini onun omuzlarına atmış olduğunu gördü. Hakkında şöyle diyordu, "Jan, gaddarlık ve şefkatin bir karışımıydı. Paltosunu etrafımda hissettiğimde onu sadece bir gün tanıyordum ama hayatı boyunca böyle olduğundan emindim."

    Olsson yatak takımı ve çarşaf talep ettiğinde, polis de rehineleri inceleme talebinde bulundu. Denetimin ardından komiser, ekibine "tuhaf atmosfer" hakkında bilgi verdi. 

    Fotoğraf: Rehinelerden biri olan Kristin (solda)

  • Rehinelerin kendisine düşmanlık gösterdiğini bildirdi. Kristin'in ona nasıl dudağını kıvırdığını fark etti ve dördünden hiçbiri çaresizce istekte bulunmadı ya da yalvaran bakışlar atmadı. En tuhafı da buydu: rehinelerin soyguncularla bariz bir dostluğu vardı. Onları kasaya geri götüren Clark'ın yanında ne kadar rahat olduklarını görünce şaşırdı.

    Hatta Clark kollarını Kristin ve Elisabeth'in omuzlarına dolayarak birlikte ne kadar rahat olduklarını gösterdi. Bu noktada komiser ve ekibinin, daha önce tanık olduğu hiçbir şeye benzemeyen bir durumla karşı karşıya olduğu açıktı. 

  • Daha sonra İsveç başbakanı Olof Palme ve Olsson telefonla konuştu. Arkasından rehine Kristen ve başkabakan arasında 40 dakikadan fazla süren ve daha sonra halka açıklanan bir konuşma geçti.

    Kristin, başbakana "Çok hayal kırıklığına uğradım" dedi. "Bence orada oturmuş hayatlarımızla dama oynuyorsun. Clark ve soyguncuya tamamen güveniyorum. Çaresiz değilim. Bize bir şey yapmadılar. Aksine çok iyi davrandılar” dedi.

    Üstelik Kristin'in istekleri de çılgınlaşıyordu. Başbakana, hırsızlarla gitmek istediğini söyledi ve onlara para ve silah verilmesini talep etti. Durumu sakinlikle ifade eden başbakana, Kristin'in yanıtı ise şöyle oldu:"Sevgili Olof, hayatım; kulağa aptalca gelebilir ama ben ikisiyle gitmek istiyorum." Konuşma, Kristin'in alaycı bir şekilde, "Yardımın için teşekkürler" demesiyle sona erdi.

    Fotoğraf temsilidir

  • Birgitta çocukları için ağladığında, Olsson iki çocuğu olduğunu ve onun nasıl hissettiğini bildiğini söyleyerek onu teselli etti. Çok geçmeden, onları çocuklarından uzak tutanın polis olduğu konusunda hırsızlarla hemfikir oldu. Soygunculara aşık olanların sadece kadınlar olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

    Soyguncuların ilk başta öldürmek istediklerini söyledikleri Sven (saklanırken bulunan çocuk) bile Olsson'u oldukça bağışlayıcı buldu. Olsson, polise bir noktayı kanıtlamak ve süreci hızlandırmak için onu vurması gerektiğini söyledi. Ölümcül olmayacaktı sadece bacağına "dikkatlice nişan" alacaktı. Daha sonra Sven, "Bana geri dönen tek şey, vuracağı şeyin sadece bacağım olduğunu söylediği için ne kadar nazik olduğunu düşündüğümdü" dedi.

    Hatta Olsson, içeriye göz yaşartıcı bomba atılmasına karşı herkesi öldüreceğini söylediğinde bile Sven, "Bize, bizi bu hale getirmektense kendisini olduğu kadar hepimizi de öldüreceğini söylemişti. Bunu söylediğini duyduğumda, onu çok nazik bir adam olarak düşündüğüm başka bir zaman olduğunu hatırlıyorum” diye açıkladı.

  • Sonraki günler, polisler içeriye göz yaşartıcı bomba atmayı planladılar ama Olsson hızlı bir hamleyle önlerini kesti. Polisler, günlerdir uykusuz bir şekilde uzun saatler çalışıyordu. Bir gün, içerden Kristin'in çığlığı duyuldu. Daha sonra polis, soyguncular tarafından cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığını sorduğunda, Kristin gözle görülür bir şekilde şaşırdı. 

    Kristin ayrıca kayıtsız bir şekilde Clark'la ara sıra el ele tutuştuğundan bahsetti, şöyle açıkladı, "Clark bana şefkat gösterdi. Evet, el ele tutuştuk ama seks olmadı. Kendimi son derece güvende hissetmemi sağladı. İhtiyacım olan şey buydu. Hem soyguncuların hem de rehinelerin ne kadar çekici olduğu düşünüldüğünde, medya, kasanın büyük bir seks partisine dönüşmüş gibi görünmesini sağladı."

  • Ancak soygun bittikten sonra uzmanlar, kasanın içinde meni kalıntısı buldu. Olsson'un ve ismi açıklanmayan bir rehinenin yakınlaştığı ortaya çıktı. Aynı rehine polise, yaşanan cinsel yakınlaşmada rızası olduğunu söyledi. Ancak söylediğine göre tam olarak bir cinsel birleşme olmamıştı. Olsson tecavüzcü değildi. Rehinelere, "Kadınlara tecavüz eden erkekleri hapishanedeki en kötü suçlular arasında görüyoruz" demişti.

    Polis, uzayan soygun süresince rehinelerin aileleriyle olan iletişimini kesti, yiyecek göndermeyi bıraktı. En sonunda kasaya doğru sondaj işlemiyle bir kapı açıldı ve içeriye verilen yoğun gaz, soyguncuları pes ettirdi. Rehineler, önce iki soyguncunun kurtarılmasını istedi. Kristin, ambulansa götürülürken, Clark'a "Görüşürüz" diye bağırıyordu.

  • Dört rehine, on günlük sorgulama için bir psikiyatri kliniğine götürüldü. Doktorlar, rehineleri olanlar hakkında konuşmaya teşvik etti ve bunu yaptıklarında da sürekli olarak polisin nasıl düşmanları olduğunu anlattılar. Ayrıca soygunculara onları hayatta tuttukları için teşekkür ettiler. İlginç bir şekilde, Kristin konuştuğunda kendisini suçlularla özdeşleştirdi. Psikiyatrlardan birine "Polise ateş ettiğimiz sabahtı" dedi.

    Sven, Clark'a olan hayranlığını dile getirdi ve Birgitta, banka dramasından bir yıl sonra Clark'ı hapishanede ziyarete gitti. Mahkumla 30 dakikalık konuşmasını "Pek bir şey değildi, gerçekten sadece anılardı" dedi. "Clark yaptığı herhangi bir şey için üzgün olduğunu söylemedi, söylemesine gerek yoktu."

  • Dörtlü, Şubat 1974'teki duruşmada tanık olarak ifade verdi. Olsson soygun, insan kaçırma ve cinayete teşebbüsle suçlanırken, Clark yalnızca soygunla suçlandı. Olsson on yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1980 yılında serbest kalan Olsson, cezaevindeyken kendisine hayran mektupları gönderen bir kadınla evlendi. Tayland'a taşındılar ve 2009'da Stockholm Sendromu adını verdiği anı kitabını yayınladı.

    Clark ise altı günlük "tatilinin" arkasından hapishaneye geri gönderildi.

    İşte, Stockholm sendromunun ilginç hikâyesi...

    Kaynak: History By Day

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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