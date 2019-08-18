Şoygu: Rusya füze konusunda ABD ile görüşmeye hazır

Şoygu katıldığı bir televizyon programında, ABD, İran Nükleer Anlaşması´ndan çekilmiş olsa da Rusya'nın kısa ve orta menzilli füzeler konusunda ABD ile diyaloğa açık olduklarını belirtti ve ekledi, "Kapıyı açık tutuyoruz. ABD, Avrupa ve Asya´da füze sistemleri kurmazsa biz de kurmayacağız."