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        Haberler Gündem Güncel Soydu, rehin aldı! O anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Soydu, rehin aldı! O anlar kamerada

        Adana'da döviz bürosunda silahlı soygun düzenleyen şahıs, iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı. Şüpheli, polisler tarafından kısa sürede yakalanırken, olay anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 26.12.2024 - 22:13
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        Soydu, rehin aldı! O anlar kamerada
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        Adananın merkez Çukurova ilçesinde döviz bürosunu soyup kaçarken iş yeri çalışanını rehin alan zanlı yakalandı.

        Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarında, yüzünü cerrahi maskeyle gizleyerek döviz bürosuna giren E.S. (56), silahını çıkartarak çalışanlardan kendisine kasadaki paraları vermelerini istedi.

        İş yerinden bir miktar para alan zanlı, daha sonra silahla bir çalışanı rehin alarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, yaya olarak kaçan zanlıyı ara sokakta yakalayarak iş yeri çalışanını da kurtardı.

        Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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