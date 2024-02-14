Soydan: Önceliğimiz ulaşım sorunu çözmek

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Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Cumhur İttifakı'nın ve MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Mersin'in hizmete ihtiyacı var. Mersinli hemşehrilerimiz de projelerimizi, ekip arkadaşlarımızı göreceğiz. Mersin doğası, kültür, tarihiyle bezenmiş 321 kilometre sahil şeridi olan Türkiye'de parmakla gösterilecek şehir. Ülkemizde katma değeri yüksek şehir. Muz, limon, çilek, erik, üretim rekoltesinde birinci durumdayız. Liman kenti, lojistik kenti. Mersin'in geleceği açısından hep birlikte çalışacağız.

"ÖNCELİKLİ VAADİMİZ EŞİT VE ADALETLİ YÖNETİM"

Bizim Mersin lobisi oluşturmamız lazım. Mersin'in kimliğini oluşturmamız lazım. Elimizi taşın altına koyup hep birlikte hizmetleri getirmemiz gerekiyor. Öncelikli vaadimiz eşit ve adaletli yönetim modelini getirmek olacak. Belediyede çalışan personelimizin mutlu olması gerekiyor. Hiç kimsenin siyasi ve dünya görüşüne bakmadan, yapmak istemediği işlere zorlamadan kendi personelimizin mutlu olması lazım. Mevcut yönetim gelir gelmez bazı personelinin iş akdini feshetti. Biz iş akdi feshedilen arkadaşlarımızın sonuna kadar yanlarında olacağız.

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"İLK YAPMAMIZ GEREKEN İŞ ULAŞIM MASTER PLANI"

Öncelikle Mersin'de istihdam sağlayacağız. 13 ilçemizde 10 bin vatandaşımızla yüz yüze sorun tespiti yaptık. Mersin'de birinci sorun ulaşım, trafik sorunu çıktı. Bizim meşhur İstiklal Caddemiz vardır. Trafik sorunu çözülsün diye tek yola çevrildi. Türkiye'de tek yola çevrilip de trafik sorunu artan bir cadde bilmiyorum. Esnaflarımızın da iş yapamaması cabası. İlk yapmamız gereken Mersin'de ulaşım master planımızı revize edeceğiz.

"TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU İÇEN İKİNCİ ŞEHİRİZ"

Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi içerisinde en pahalı içme suyunu ikinci olarak Mersin olarak kullanıyoruz. Birinci sırada İzmir, biz ikinci sıradayız. Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyoruz. İlk etapta indirimi uygulayacağız. Tamamlanmak üzere olan Pamukluk Barajı var. Bu bitince elektrik sarfiyatı da cazibeli gelecek. İvedilikle yapılmış projelerimizi tamamlayıp hemşehrilerimizin uygun fiyatta su içmesini sağlayacağız. Tüketen değil üreten gençlik düşünüyoruz. Gençlerimizin kendi yetenekleri keşfedecekleri merkezleri oluşturacağız.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN ULAŞIM ÇİLESİ BİTECEK"

Çiftçilerimizin en zorlandığı nokta sulama fiyatlarının ağır gelmesi. Biz çiftçilerimize sulama suyundaki elektrik sarfiyatını düşürecek şeklinde desteklerimiz olacak. Gerek gübre ve gerekse laboratuvar ve tahlil hizmetlerimiz olacak. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Projelerimizi hazırladık, 9 Mart'ta tanıtım lansmanını yapacağız. Önceliğimiz ulaşım. Mersin'li hemşehrilerimiz ne işine ne de evine zamanında gidebiliyor.