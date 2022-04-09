Soyadının hakkını verdi

Elazığ’da yaşayan 4 çocuk babası Erdal Gezeroğlu, 11 yaşındaki torununun sözleri üzerine pikabı ile sokak sokak gezerek kullanılmayan kitapları ve defteri toplama kararı aldı. 6 yıldır kendine ait pikap ile her gün düzenli olarak mahalle, köy ve ilçelerde anons yaparak kullanılmayan ve çöplere atılan kitap ile defterleri toplayan Gezeroğlu, kullanılamayacak durumdakileri geri dönüşüme verirken, kullanılabilecekleri ise ücretsiz olarak öğrencilere hediye ediyor. 6 yıl içerisinde 1 milyonun üzerinde kitap toplayan Gezeroğlu, herkes tarafından takdir topluyor.
"1 MİLYONUN ÜZERİNDE KİTAP TOPLADIM"
İşe başlama serüvenini anlatan 50 yaşındaki Erdal Gezeroğlu, “Daha önce böyle bir iş yapmıyordum. Arabayla dolaşırken torunum çöpün kenarında kitap bularak arabaya getirdi. Bana 'Dede bunları geri dönüşüme verelim' demesiyle başladım işe. Bir ay boyunca yaptım zarar ettim. Daha sonra tekrardan işe başladım bu şekilde yılın 12 ay süresince yapıyorum. Hem çocukları sevindiriyorum hem de kendim mutlu ve huzurlu oluyorum. Bu kitapların yapımında yaklaşık olarak bir ton kitapta 17 tane yetişkin çam ağacı kesildiğini, 400 tonun üzerinde su harcandığını biliyorum. Bu büyük bir milli servet. Bunların yok olmasına da göz yummak istemedim. Mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy, ilçe ilçe gezerek topluyorum, hedefim Doğu Anadolu Bölgesinin tamamını gezmek. Yaklaşık 6 yıl içerisinde 1 milyonun üzerinde kitap topladığımı düşünüyorum. Vatandaşlar teşekkür ediyorlar, destek veriyorlar, hatta sokak sokak gezdiğimde telefonla numaramı alıyorlar, konum atıyorlar bende o konumlara giderek kitapları topluyorum" dedi.
"KİTAPLARIN ARASINDAN KAĞIT PARA ÇIKIYOR"
Topladığı kitaplardan atıl durumda olanları geri dönüşüm merkezine ulaştırdığını kullanılabilir olanları ise öğrencilere ücretsiz dağıttığını kaydeden Gezeroğlu, "Kitapları öğrencilere de veriyorum aynı zamanda değerli kitaplar çıkıyor, bunları da öğrenciler gelip benden ücretsiz olarak alıyor. Kitapların arasında resim çıkıyor genellikle, kağıt ve yabancı paralar çıkıyor. Miktarı pek önemli değil ama olsun yine de değeri var. Kitapların arasında bir şeyini unutan şahıslar varsa bizzat bana ulaşmalarını istiyorum” diye konuştu.
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