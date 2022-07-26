Trabzon'da soyadı yanlışı yüzünden mağdur olan çift göreve döndü - En Son Haberler

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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra, Trabzon’un Tonya ilçesinde görev yapan hakim Adalet Tanrıöver ile savcı Mehmet Tanrıöver gözaltına alındı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre Adalet Tanrıöver o dönem hamile olduğu için serbest bırakılırken, eşi Mehmet Tanrıöver ise FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklandı. 7 ay tutuklu kalan Mehmet Tanrıöver ile eşi hakkında Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

'R' VE 'N' HARFLERİ KARIŞTI

İddianamede, Antalya’da yaşayan bir kişinin, cumhuriyet savcısının eliyle kendisine FETÖ kumpası kurulduğu iddiası yer aldı. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada şikayet edilen savcının Mehmet Tanrıöver değil, soyadı ‘Tanrıöven’ olduğu belirlendi. Bir harften kaynaklı hatadan dolayı Mehmet Tanrıöver ve eşi hakkında soruşturma yapıldığı ortaya çıktı. Tanrıöver çiftinin yapılan yargılama sonunda beraatlerine karar verildi.

"FETÖ İLE İLİŞKİLERİ YOK"

Trabzon Barosu’na bağlı avukatlık yapan çift, Danıştay'ın FETÖ ile herhangi bir irtibat ya da iltisaklarının bulunmadığının tespiti yönünde verdiği karar üzerine görevlerine iade edildi. Mehmet Tanrıöver'in Tonya Cumhuriyet Savcılığına, eşi Adalet Tanrıöver'in ise Tonya'da hakimlik görevlerine iadesine karar verildi. Tanrıöver çifti göreve başladı.