Soya fasulyesinin hasadı yapıldı - BOLU

AA

Merkeze bağlı Örencik köyünde 22 dekarlık alana ekilen soya fasulyesinin hasadına, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden akademisyenler, çiftçiler ve beyaz et sektörü temsilcileri katıldı.

Yapılan hasat esnasında akademisyenler ve çiftçiler elde edilen soya fasulyesinin kalitesi incelendi.Hasatla ilgili olarak İl Müdürü Murat, AA muhabirine, soya fasulyesinin insan gıdası anlamında yağlık bir bitki olarak kullanıldığını, hayvan yemi olarak da kullanılan bir bitki olduğunu belirterek, "Özellikle kanatlı sektöründe mısırdan sonra kullanılan en fazla ürün soyadır. Bizde hem ilimiz hem de ülkemiz olarak kanatlı sektöründe ciddi bir üretim yapıyoruz. O yüzden soya Bolu için önemli." diye konuştu.

Bolu'da üretim yapan kanatlı sektörünün ciddi anlamda bir soya kullanımına dikkat çekerek, "Bizde bunu dikkate alarak, bu yıl ekimin ikincisini deniyoruz. Geçen yıl ilk defa başladık. Bolu Valiliğimizin desteği ile İl Özel İdaremizden bir bütçe ayırdık. Bu bütçe ile üreticilerimize ücretsiz olarak tohumu verdik. Bedelsiz ekimini yaptırdık." şeklinde konuştu.

Murat, geçen yıl 50 dekarlık bir alanda üretimin yapıldığını anlatarak, "Bu yılda 75 dekar civarında bir ekim yaptırdık 6 parselde. Amacımız soyayı, Bolu’daki bitki çeşitliği içerisine koymak. Bunun birini nedeni Bolu’nun kanatlı sektöründe lider illerden bir tanesi olması, buradaki yem fabrikalarının ana girdilerinden bir tanesini yerinde üretmeye çalışmak." dedi.

Soyanın Bolu'da üretildiğini göstermek istediklerini ifade eden Murat, "Gelecek sende yine tohum alarak üreticilerimize ücretsiz dağıtacağız. Soyanın ekimini git gide yaygınlaştırmak. Burada ne kadar üretebilirsek yurt dışına bağımlılığımızda o kadar azalacaktır." şeklinde ifade etti.Soya bitkisinin toprak içinde faydalı olduğunu anlatan Murat, soyadan sonra ekilen tarlada daha az gübre kullanılacağını, buna gelecek yıl üreticileri şahit olacağını kaydetti."

Normal şartlarda soya dekar başına 400 ile 600 kilogram arasında verim verir" diyen Murat, "Bizim beklentimiz bir dekardan 400 kilogram tohum almak. Hedefimize ulaşırsak bu Bolu için iki yıllık deneme şartlarında uygun ve ideal bir verim olacak. Bu miktar dekarda 600 kilograma kadar çıkabilir. Maksimum seviye neyse ona getirmeye çalışacağız." dedi.Murat, soyanın Karadeniz iklimine uyan bir bitki olduğunu, daha öncelerinde de Karadeniz bölgesinde yetiştirildiğini, daha az suyla burada soyayı yetiştirdiklerini, doğal sulamayla soyayı daha rahat yetiştirebileceklerini vurguladı.