Soya fasülyesi fiyatları, 11,18 dolara kadar yükselerek 4 yılın en yüksek seviyesini gördü.
AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği bilgilere göre, 30 Ekim - 9 Kasım döneminde 16 ürün yatırımcısına kazandırırken, 2 tanesi kaybettirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına yönelik olumlu haberler, talebin artacağına yönelik beklentiler, dolar endeksindeki düşüş, kasım ayı içerisinde emtia fiyatlarını etkileyen olumlu faktörler arasında yer aldı.
Soya fasülyesi 9 Kasım 2020'de 11,18 dolarla 14 Temmuz 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, Çin kaynaklı görülen alımlar ve Güney Amerika'daki kurak hava nedeniyle üretimde beklenen düşüşlerin zaten soya fasülyesi fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini belirtti.
Dün Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu bildirmesinin ardından piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte emtia fiyatlarında da yükselişler görüldüğünü ifade eden analistler, soya fasülyesinde bu ay görülen yükselişlerde şu ana kadar ana faktörlerden bir tanesinin bu aşı haberinin olduğunu aktardı.
Emtia piyasasında eylül ayında yatırımcısına en fazla kazandıran soya fasülyesi olmuştu.
30 Ekim - 9 Kasım tarihlerini kapsayan dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 13,6 ile Brent petrol kazandırdı. Brent petrolü yüzde 11,6 ile paladyum, yüzde 5,8 ile soya fasülyesi, yüzde 5,2 ile çinko, yüzde 5,1 ile kahve, yüzde 4 ile bakır, yüzde 3,7 ile alüminyum, yüzde 3,4 ile nikel, yüzde 3,2 ile kakao, yüzde 3,1 ile şeker, yüzde 2,9 ile kurşun, yüzde 2,6 ile mısır, yüzde 2,3 ile gümüş, yüzde 2,2 ile platin, yüzde 1,3 ile pamuk, yüzde 0,3 ile buğday izledi.
Bu dönemde doğalgaz yüzde 12,2, altın yüzde 0,6 değer kaybetti.
"Fiyatlar ileriki çeyreklerde gerileyebilir"
Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Capital Economics Yardımcı Ekonomisti Nicholas Farr, soya fasülyesine Çin'in talebinin güçlü olduğunu belirtti.
Brezilya ve Arjantin'deki kurak hava koşullarından dolayı soya fasülyesi üretimine dair endişeler olduğuna dikkati çeken Farr, yüksek fiyatların soya fasülyesi ekimini teşvik edeceğini ve bu durumunda fiyatların ileriki çeyreklerde gerilemesine sebep olabileceğini aktardı.
Dünya borsalarında işlem gören çeşitli emtiaların 30 Ekim - 9 Kasım dönemindeki kapanış fiyatları ve getirileri şöyle:
|Emtia
|30 Ekim 2020(dolar)
|9 Kasım 2020(dolar)
|Değişim (yüzde)
|1-
|Brent Petrol
|37,677
|42,811
|+13,6
|2-
|Paladyum
|2231,5
|2489,98
|+11,6
|3-
|Soya fasülyesi
|10,5225
|11,1375
|+5,8
|4-
|Çinko
|1,141
|1,2005
|+5,2
|5-
|Kahve
|1,0425
|1,0955
|+5,1
|6-
|Bakır
|3,0362
|3,1577
|+4
|7-
|Alüminyum
|0,8301
|0,8605
|+3,7
|8-
|Nikel
|6,9145
|7,1515
|+3,4
|9-
|Kakao
|2308
|2383
|+3,2
|10-
|Şeker
|0,1442
|0,1487
|+3,1
|11-
|Kurşun
|0,8066
|0,8303
|+2,9
|12-
|Mısır
|3,975
|4,08
|+2,6
|13-
|Gümüş
|23,642
|24,175
|+2,3
|14-
|Platin
|848,5
|867,1
|+2,2
|15-
|Pamuk
|0,6897
|0,6984
|+1,3
|16-
|Buğday
|5,985
|6,0025
|+0,3
|17-
|Altın
|1.879,17
|1.867,51
|-0,6
|18-
|Doğalgaz
|3,423
|3,007
|-12,2
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!