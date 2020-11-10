AA

Soya fasülyesi fiyatları, 11,18 dolara kadar yükselerek 4 yılın en yüksek seviyesini gördü.

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği bilgilere göre, 30 Ekim - 9 Kasım döneminde 16 ürün yatırımcısına kazandırırken, 2 tanesi kaybettirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına yönelik olumlu haberler, talebin artacağına yönelik beklentiler, dolar endeksindeki düşüş, kasım ayı içerisinde emtia fiyatlarını etkileyen olumlu faktörler arasında yer aldı.

Soya fasülyesi 9 Kasım 2020'de 11,18 dolarla 14 Temmuz 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, Çin kaynaklı görülen alımlar ve Güney Amerika'daki kurak hava nedeniyle üretimde beklenen düşüşlerin zaten soya fasülyesi fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini belirtti.

Dün Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu bildirmesinin ardından piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte emtia fiyatlarında da yükselişler görüldüğünü ifade eden analistler, soya fasülyesinde bu ay görülen yükselişlerde şu ana kadar ana faktörlerden bir tanesinin bu aşı haberinin olduğunu aktardı.

Emtia piyasasında eylül ayında yatırımcısına en fazla kazandıran soya fasülyesi olmuştu.

30 Ekim - 9 Kasım tarihlerini kapsayan dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 13,6 ile Brent petrol kazandırdı. Brent petrolü yüzde 11,6 ile paladyum, yüzde 5,8 ile soya fasülyesi, yüzde 5,2 ile çinko, yüzde 5,1 ile kahve, yüzde 4 ile bakır, yüzde 3,7 ile alüminyum, yüzde 3,4 ile nikel, yüzde 3,2 ile kakao, yüzde 3,1 ile şeker, yüzde 2,9 ile kurşun, yüzde 2,6 ile mısır, yüzde 2,3 ile gümüş, yüzde 2,2 ile platin, yüzde 1,3 ile pamuk, yüzde 0,3 ile buğday izledi.

Bu dönemde doğalgaz yüzde 12,2, altın yüzde 0,6 değer kaybetti.

"Fiyatlar ileriki çeyreklerde gerileyebilir"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Capital Economics Yardımcı Ekonomisti Nicholas Farr, soya fasülyesine Çin'in talebinin güçlü olduğunu belirtti.

Brezilya ve Arjantin'deki kurak hava koşullarından dolayı soya fasülyesi üretimine dair endişeler olduğuna dikkati çeken Farr, yüksek fiyatların soya fasülyesi ekimini teşvik edeceğini ve bu durumunda fiyatların ileriki çeyreklerde gerilemesine sebep olabileceğini aktardı.

Dünya borsalarında işlem gören çeşitli emtiaların 30 Ekim - 9 Kasım dönemindeki kapanış fiyatları ve getirileri şöyle:

Emtia 30 Ekim 2020(dolar) 9 Kasım 2020(dolar) Değişim (yüzde) 1- Brent Petrol 37,677 42,811 +13,6 2- Paladyum 2231,5 2489,98 +11,6 3- Soya fasülyesi 10,5225 11,1375 +5,8 4- Çinko 1,141 1,2005 +5,2 5- Kahve 1,0425 1,0955 +5,1 6- Bakır 3,0362 3,1577 +4 7- Alüminyum 0,8301 0,8605 +3,7 8- Nikel 6,9145 7,1515 +3,4 9- Kakao 2308 2383 +3,2 10- Şeker 0,1442 0,1487 +3,1 11- Kurşun 0,8066 0,8303 +2,9 12- Mısır 3,975 4,08 +2,6 13- Gümüş 23,642 24,175 +2,3 14- Platin 848,5 867,1 +2,2 15- Pamuk 0,6897 0,6984 +1,3 16- Buğday 5,985 6,0025 +0,3 17- Altın 1.879,17 1.867,51 -0,6 18- Doğalgaz 3,423 3,007 -12,2