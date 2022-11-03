Tüm dünyada Bruno Mars olarak tanınan sanatçının asıl ismi Peter Hernandez. Bu isim değişikliğinin sebebi insanların onu İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ile karşılaştırması ve ondan da İspanyol veya Latin müziği yapmasını beklemeleriydi. Bruno, kendi tarzını yaratmak isteyince "Amerikanlaşmak" zorunda kaldı.