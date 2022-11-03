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Şov dünyasında yer almak için ismini değiştirmek zorunda kalan ünlüler! Bir seçim yapmak zorundaydılar

Hollywood'da iyi bir oyuncu olmak tek başına yeterli olmuyor, bazen akılda kalıcı olmak için oyuncuların büyük fedakarlıklar yapması gerekiyor. Bunun için oyuncular; yönetmenlerin baskısından kurtulmak, tek tip rollere esir kalmamak ve daha hızlı kabul edilmek adına kendilerine yeni bir Amerikan soy isim seçiyorlar.

Giriş: 03.11.2022 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis, Theo James adıyla oyunculuk yapmaya karar verdi çünkü ismi akılda kalmak ve telafuz etmek için çok zordu. 

  • Breaking Bad'in yıldızı Aaron Paul Sturtevant, yönetmenler ismini telafuzda zorlanınca Sturtevant soy ismini bıraktı. 

  • Tüm dünyada Bruno Mars olarak tanınan sanatçının asıl ismi Peter Hernandez. Bu isim değişikliğinin sebebi insanların onu İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ile karşılaştırması ve ondan da İspanyol veya Latin müziği yapmasını beklemeleriydi. Bruno, kendi tarzını yaratmak isteyince "Amerikanlaşmak" zorunda kaldı.

  • Doğum adının telaffuz edilmesinin çok zor olduğunu hisseden Paweł Wasilewski ailesinden bu ismi değiştirmek için izin istedi. Kariyerine gerçekten yardımcı olan bu karar sonrasında aktör, Paul Wesley oldu.

  • James Rodriguez; James Roday sahne adını benimsedi çünkü yönetmenler soy adıyla, ten renginin uyuşmadığını düşünüyordu.

    Ancak aktör 2020'de adını James Roday Rodriguez olarak değiştirmeye karar verdi çünkü kendi halkına destek olmak istiyordu. 

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