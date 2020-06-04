Southampton Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncunun kontratının 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

İngiliz ekibine 2014'te katılan milli oyuncu, çıktığı 205 maçta 35 gol attı.