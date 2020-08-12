Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Valladolid'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz ekibinin bu transfer için 10,9 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı.

Salisu, geçen sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve bir gol attı.