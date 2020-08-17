Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 yaşından beri Southampton forması giyen İngiliz milli oyuncuyla 5 yıllık yeni kontrat imzalandı.

Geçen sezon takımının Premier Lig'de oynadığı 38 maçın hepsinde 90 dakika forma giyen Ward-Prowse, 5 kez ağları sarsmıştı.