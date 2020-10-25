Southampton, ağırladığı Everton'ı Ward-Prowse'un 27 ve Adams'ın 35. dakikadaki golleriyle mağlup etti.

Everton'ın savunma oyuncusu Digne, 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Everton, 13 puanda kalsa da averajla liderliğini sürdürdü. Southampton ise puanını 10'a çıkardı.