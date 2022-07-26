İkincisi gerçekleştirilecek

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Prof. Dr. Eftal Güdemez ve eşi Damla Güdemez, ilkini geçen yıl gerçekleştirdikleri ve 'Sounds of Paşaköy' adını verdikleri klasik müzik konserlerinin ikincisi 6 Ağustos’ta Assos’ta kendi evlerinde gerçekleştiriyorlar. Bir gelenek haline getirmek istedikleri bu organizasyon ile klasik müziği sevdirmeyi amaçlıyorlar. Eftal Güdemez; “Bu yıl anlamlı bir ricada da bulunuyoruz, misafirlerimizin geceye katılmadan önce TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunmaları istiyoruz” dedi.