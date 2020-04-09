09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüsten korunmak adına evde kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Siren Ertan, puzzle yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Ertan, paylaşımına "Yeni hedef. Evet, ne olduğunu bilen? Evinde kal Türkiye..." notunu düştü.
Yemek yaptığı anları yayınlayan iş insanı Cem Boyner, paylaşımına şu notu düştü:
Trakya'lıya sormuşlar "Nabıon?" diye, "Nabcan, mecbur" demiş. Şaka şaka çok severim yemek, mutfak işini... Perakendecilik kadar olmasa bile , bayılırım.
İş insanı Hacı Sabancı, evinin bahçesinde spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
İş insanı Leyla Alaton, bu fotoğrafını "Tüm dünya için iyi haberler alacağımız bir hafta olması temennisiyle" notuyla yayınladı.
Vaktini spor yaparak değerlendiren sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, şu ifadeleri kullandı:
Yaşadığımız pandemi süreci hepimizi oldukça kaygılandırdı. Bildiğimiz ama zaman zaman kendimize hatırlatmayı unuttuğumuz birçok şeyi yeniden gün yüzüne çıkardı bu süreç. Sağlık ve sağlık…
Şükretmeyi es geçtiğimiz ne çok zaman oldu belki de, yetinmeyi bilmediğimiz ya da… Bu süreç anneannemin de dediği gibi manevi duyguların önemini yeniden çarptı yüzümüze; saygı, sevgi, adalet, şefkat, hoş görü, paylaşım ve nicesi…
Ben de yaşadığımız bu zorlu süreçte tüm sevgimle sizinle bildiğim bir şeyi paylaşmak istedim. Pozitif tarafından bakınca ne güzel ki sizlerin evine misafir oluyorum bir şekilde. Sizinle sağlık için ortak noktada buluşuyorum. Bu günleri birlikte aşacağız.
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