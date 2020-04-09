Koronavirüse yakalandığını duyuran iş insanı Esra Oflaz Güvenkaya, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

Bugün kendimi binlerce şükürler olsun ki daha iyi hissediyorum ve sizlere moral olması için koronavirüs iyileşme sürecimle ilgili en çok sorduğunuz sorularını cevaplayacağım.

Bendeki belirtiler; sinüzit ile başladı, hiç ateş yapmadan 3 gün sonra şiddetli öksürük, halsizlik ve nefes darlığı yaptı. Gece yarısı hastaneye gittim. Hemen akciğer röntgeni, tomografi çekildi ve nefes alamadığımdan yoğun bakıma yatırıldım, oksijen verilmeye başlandı.

Tomografide zatürre tespit edildi. Koronavirüs testi yapıldı ve devlete gönderildi. Geçirmiş olduğum diğer hastalıklarım soruldu; beyin kanaması, bredikardi takibe alındı. Koranavirüs pozitif geldi.

Devletin kararlaştırdığı tüm hastalara verilen ilaç protokolu verilmeye başlandı. Yoğun bakımda virüsün etkisi beni zorladı; öksürüğüm çok şidddetlendi, konuşamıyordum. Nefesim de çok dardı, bu beni korkuttu. Tedavimin 5. gününde verilen ilaçarla iyileşmeye başladığımı hissettim.

Yeni çekilen akciğer röntgeninde zatürrenin ilerlemesinin durduğu haberini aldım ve klinik değerlerim de iyiye gitmeye başladı. Yoğun bakımdan altı gün sonra normal odaya alındım. Nefes darlığım çok azalmıştı, oksijen oranım artmıştı. Ancak öksürüğüm devamdı ve şiddetli baş ağrısı başladı.

Sanırım 3 gün sonra test yapıldı, hala pozitifti. Takip eden 2 gün sonra tekrar test yapıldı ve koronavirüs negatif çıktı. 2. test de negatif çıkınca 12. günde taburcu oldum. Hastaneden ayrılırken yapılan test neticesinde vücudumun hala koranavirüse bağışıklık geliştirmediği tespit edilmiş. Ne zaman bağışıklık oluşturacağina bakılıyor düzenli olarak.

Dua ediyorum ki en kısa sürede gelsin. Genelde geçirenler bağışıklık sahibi oluyormuş. Koranavirüs zaman içinde mutasyona uğrayacak türden bir virüsmüş ve tekrar kapılabilirmiş. Hastane sonrası 14 gün ev istirahati verildi, zatürremin akciğerlerimde iyileşmesi zaman alacakmış.

Evde kısa öksürüğüm, azalmış nefes darlığım sürüyor. Hiçbir virüs almamam gerekiyormuş. Evde nefesimi açmaya çalışıyorum. Belli egzersiler ve nefes meditasyonuyla ve bağışıklığımı kuvvetlendirici besinler yiyorum. Vitamin alıyorum, dinleniyorum. Tüm hastalara Ya Şafi, Mucip, Kuddüs, Elhamdüllilah zikirlerini çekiyorum. Mecburi seyahat etmiştik. Lütfen evde sağlıcakla kalın.