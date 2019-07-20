20 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyetik Gelin nerede çekildi? Sosyetik Gelin oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen sinema severler tarafından soruluyor. Nilüfer Yenidoğan'ın senaristliğini yaptığı Sosyetik Gelin filmi hakkında ayrıntılar haberimizde.
SOSYETİK GELİN NEREDE ÇEKİLDİ?
İstanbul'da başlayan Sosyetik Gelin'in çekimleri Ege kıyılarında devam etti.
SOSYETİK GELİN OYUNCULARI KİMLER?
Ayhan Özdemir ve Zeynep Korkmaz'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Sosyetik Gelin'in oyuncu kadrosunda Barış Murat Yağcı (Demir),Gizem Karaca (Selin),Yavuz Topoyan (Mevlüt),Barış Kırlioğlu (Rasim),Sultan Köroğlu Kılıç (Mecbure),Ayşen Sezerel (Hayriye) ve Levent Çimen (Korkut) yer alıyor.
SOSYETİK GELİN KONUSU NEDİR?
Zengin ailenin, şımarık tek çocuğu olarak büyütülen Selin’in hayatı istemediği bir evliliğe sürüklenmesi ile altüst olur. Babası Zeki, çocukluğundan beri kendisine rakip olan Kadir tarafından dolandırılır. Kadir, Zeki’nin firmasını almakla kalmaz, aynı zamanda kendi oğluyla, Selin’i evliliğe zorlar.
Hayatın boyunca çalışmamış, paralı üniversiteyi hala bitirememiş,magazin haberlerinin yıldızı, cadde tikisi olan 23 yaşındaki Selin’in kendisini eve kapatmaya niyetli olan Murat ile evlenmeye hiç niyeti yoktur. Düğün günü, bir şekilde Kadir’in korumalarını bayıltmayı başaran Selin, yanına aldığı nakit paralar ve üstünde gelinliği olduğu halde kaçar.
Havalimanında şüphe çekeceği için, otobüs terminalinde ilk hareket eden araca binip, Ege’ye doğru yol alır. Yolda, yan yana koltuk paylaştığı Asiye’e hikayesini anlatır. Asiye de Selin’e zorla Ege’ye akrabalarının yanına gönderildiğinden dert yanar. O’na kendine yerine geçmeyi teklif eder. Bu şekilde Selin, ortalık durulana kadar saklanabilecek, Asiye de Ege’de akrabalarıyla takılma yerine, başka bir otobüse atlayıp, planladığı gibi sevgilisiyle buluşabilecektir. Selin’in plan kafasına yatar. İlk durakladıkları tesiste, ikili kıyafetleri değiştirir. Selin bir anda ne olduğunu anlayamadan müstakbel kaynanası Hayriye ve kayınpederi Vefki, çapkın kaynı Avni, kendisini gördüğü ilk saniyede nefret eden, 17 yaşındaki görümce adayı Filiz ve bu evlilikten hiçbir şekilde memnuniyet duymadığı anlaşılan koca adayı Demir ile karşı karşıya gelir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!