Sosyal yardımlaşma vakıflarına ek kaynak müjdesi

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon lira ek kaynak aktardık. Vakıflarımız, sahadaki ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlarımızın yanında olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.