Sosyal yardım parası için vatandaşların bekleyişi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi 2 milyon vatandaşa 1000 TL'lik yardım yapılacağını duyurmuştu. Bakan Zehra Selçuk ise yardımlaşma paralarının ödeme tarihini kısmen açıkladı.

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN VERİLECEK?

Sosyal yardım desteğinden yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirten Bakan Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını açıkladı.

KİMLER YARDIM PARASI ALABİLECEK?

Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." dedi.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden yapılır.