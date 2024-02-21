500 BİN TL'YE VARAN KONUT YARDIMLARI

Sosyal yardım programında yer alan bilgilere göre; muhtaçlık sınırının altında olması başta olmak üzere çeşitli şartları yerine getiren vatandaşlara ev onarımı tadilatı için 100 bin TL'ye kadar, ev alımları için ise 500 bin TL'ye kadar konut yardımı sağlanıyor.

Aynı şekilde eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az üç çocuğu olan kadınlara da 500 bin TL'ye varan konut desteği sunuluyor.