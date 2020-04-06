Sosyal yardım ödemesi yapılan vatandaştan örnek davranış - İSTANBUL

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri Sultanbeyli'de hak sahiplerine sosyal yardım ödemelerini teslim etmeye devam ediyor.

Görevliler, dün Abdurrahmangazi Mahallesi, Kosova Sokağı'ndaki bir binada oturan Tayfun Artun'a ödemesini yaptıktan sonra adresten ayrıldı. Kısa süre sonra kapı önüne çıkan Artun, ayakkabılığında kendisine verilen para zarfına benzeyen ve üzerinde başkasının ismi olan bir zarfın olduğunu gördü.Zarfı inceleyen ve içerisinin dolu olduğunu gören Tayfun Artun, 155 polis ihbar hattını arayarak durumu bildirdi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, adrese giderek aldığı parayı PTT çalışanlarına teslim etti.PTT görevlileri, daha sonra parayı hak sahibi kadına ulaştırdı.