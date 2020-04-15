SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU VAR MI?

Sosyal yardım ödemeler 3 aşamada yapılacak. İlk aşaması yapıldı. Bakanlık tarafından daha önce yardım alan kişilere ödeme ulaştırıldı.

Sosyal yardımın ikinci aşamasında yine başvuru alınmayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili olarak vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını ve yardımların evlere götürülerek teslim edileceğini duyurmuştu.

3. aşama da ise başvurular alınacak. Bunun için de bir web sayfası oluşturuluyor ve açıklanacak tarihlerde e-devlet üzerinden talepler toplanmaya başlanacak. (Henüz duyuru yapılmadı)