Yaklaşık 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım için ödenecek olan 1000 TL daha önce PTT’den alınmaktaydı ancak dün gece yapılan açıklamada yaşanan yoğunluk ve koronavirüs çerçevesinde PTT’lerin kapatıldı duyuruldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk daha önce yapmış olduğu açıklamada bu haberi duyurmuştu.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ YATTI MI?

Mahalle aralarında hizmet veren PTT şubelerinin 2 Mart 2020 tarihinde koronavirüs tedbirleri kapsamına alınması sonucu kapatıldığı duyuruldu. PTT şubelerinde yardım alacak vatandaşların birikmesi ve yaşanan yoğunluk nedeniyle tehdit oluşturması sonucu alınan bu kararın ardından artık kimsenin evden çıkmasına gerek olmadığı ve 1000 TL’lik yardım parasının PTT görevlileri ve Bekçiler eşliğinde evlere yapılacağı açıklandı.

PTT Kartı olan kişiler 1000 TL’lik yardım parasını kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebilirler. PTT’lerde sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar için alınan tedbir kapsamında kapatılan işyerleri ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. 3 Nisan 2020’den itibaren 5 gün içinde 1000 TL’lik yardım herkesin evine yapılacak.