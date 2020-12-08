Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor

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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin 8-15 Aralık tarihlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirterek, "Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.