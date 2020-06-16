Sosyal tesiste çatı yangını hasara yol açtı - ERZURUM

AA

Palandöken ilçesine bağlı Çat yolundaki valilik binası yanında bulunan ve içinde lokal, misafirhane ile lokanta bulunan tesisin çatısında yangın çıktı.Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.Söndürme çalışmaları sırasında çatıda bulunan ve dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı, olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.Yangında tesisin çatısında hasar oluştu. Polis ekipleri de vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.