"Sosyal Riski Önleme Projesi" ile gönüllere dokunuyorlar

Bir süre önce Valilik ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle dar gelirli aileler için "Sosyal Riski Önleme Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında ulaşılan ailelerin evleri ve eşyaları yenileniyor, maddi yardımda bulunuluyor.
Devletin şefkatini yakından hisseden aileler, konforlu bir ortama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Yardım eli uzatılan ailelerden biri de merkeze bağlı Akyaka köyündeki harabe bir evde yaşayan zihinsel engelli anne ile kızı oldu.
Tek katlı iki odalı kerpiç evde yaşayan anne ile kızı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi, evlerinin tadilatı yapıldı.
Eşyaları da yenilenen evin bahçe düzenlemesi yapıldı. Yeni evlerini gören anne ile kızı duygusal anlar yaşadı. Valilik, köydeki bir akrabalarını da bakımevine gitmek istemeyen anne ve kıza vasi tayin etti.
- "Yapmamız gereken bu tür çalışmalara destek vermek"
Proje Koordinatörü Ahmet Barbaros, AA muhabirine, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın katkısıyla projenin Burdur'da uygulandığını söyledi.
Burdur'da sosyal risk kapsamında belirlenen 20 aileye yardım eli uzatıldığını vurgulayan Barbaros, zorda ve darda olanlara biraz duyarlılık göstererek ulaşılabileceğini kaydetti.
Birlik olunduğunda onların hayatlarının değişebileceğini gösterdiklerini aktaran Barbaros, "Devlet sahip çıkarak ailelerimizin eksikliklerini el birliğiyle giderdik. İnşallah bu projenin Türkiye çapında yaygınlaştırılmasını arzu ediyoruz. Bu ülke her zaman birbirine yeter, biz bize yeteriz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye uğraşıyoruz. Yapmamız gereken birlik beraberlik içinde bu tür çalışmalara destek vermek." ifadelerini kullandı.
- "Tüm engelli ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyoruz"
Burdur Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kimsenin aç ve açıkta kalmaması" talimatı gereği tüm engelli ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını söyledi.
Ailelerin bulundukları ortamı devlet ve hayırseverlerle el ele vererek iyileştirdiklerini vurgulayan Yarar, "En son yardım ettiğimiz anne ve kızın sağlık raporları yenilendikten sonra bakım aylıkları da bağlanacak. Böylelikle hem ailemize hem de onlara bakana imkan sağlamış olacağız. Mahalle ve köy muhtarlarımızdan ricamız bu şekilde yardıma muhtaç aileleri bizlere bildirmeleridir." diye konuştu.
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