"Sosyal mesafe"yle çöp topladılar

AA

Muratpaşa Belediyesince tarihi Kaleiçi'nde çöp toplama etkinliği düzenlendi. İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal ile gönüllü çevreciler, Hadrian Kale Kapısı önünde toplandı.

Maske ve eldiven takarak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye göre çöpleri toplayan grup, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kaleiçi'den çalışma yaptı.

Belediye ekipleri de banklar, kamelyalar başta olmak üzere çöp toplanan bölgede dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal da çevreye duyarlı olunması gerektiğini, farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.