"Sosyal mesafeli" termal oteller müşteri almaya başladı - AFYONKARAHİSAR

Yaklaşık 3 aydır kapalı kalan termal oteller, yapılan yeni düzenlemeye ve Turizm Bakanlığının yayımladığı genelgelere uyarak müşteri kabul ediyor.Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SANHÜSADER) Ahmet Yılmaz Yavuz, tedbirlerin otel girişinden itibaren başladığını belirterek, otellerin bahçe girişinde ateş ölçümü, maske denetimi ve el dezenfektanı ile başlayan tedbirlerin, otelin içerisinde de devam ettiğini söyledi.
- "Koronavirüs hayatımızda birçok şeyi değiştirdi"
Hayatta birçok şeyin Kovid-19 nedeniyle değiştiğine işaret eden Yavuz, "En çok öğrettiği şey ise sosyal mesafe oldu. Bölgedeki termal otellerin tamamı 3 aydır kapalı." dedi.
Eski Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın destekleri ile "güvenlik turizm sertifikası" ve "Sağlık Turizm Sertifikası" alınması konusunda Afyonkarahisar'daki tüm oteller ile birlikte toplantı yapıldığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti
:"Afyonkarahisar’daki tüm turizm işletmelerinin, misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek ve güvenli bir ortamda ağırlayabilmek adına bu sertifikaları alması kararını aldık. Bu sertifikayı alan bölgemiz otellerinden bir tanesi de biziz. Sertifikalar için gerekli denetimlerimizi geçirdik. Genelgede yazan 14 kural ile alakalı tüm işaretlerimizi otel içerisinde yaptık ve dün itibarıyla da misafirlerimizi ağırlamaya başladık."
- "Afyonkarahisar’da 26 bin yatak kapasitesi var"
Bölgedeki otellerin tamamının 1 Temmuz'a kadar eksiklerini gidererek misafirlerini otellerde ağırlamaya başlayacağını belirten Yavuz, Afyonkarahisar'daki termal otellerin toplam 26 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi.Afyonkarahisar genelinde 5 yıldızlı otel sayısının 8 olduğunu anımsatan Yavuz, "Şu anda bu otellerin tamamı boş durumda. Ciddi bir istihdam sağladığımızı düşünüyoruz. İnşallah hayırlısı ile sağlıklı bir ortamda misafirlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Yavuz, "Otelimize gelen misafirleri ve personelimiz de dahil, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizim ve misafirlerin sağlığı çok önemli. Otelimizin personeline, uzaktan eğitim, toplu olarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde verildi." ifadesini kullandı.
Misafirlerle yiyecek içecek noktaları arasına mesafelerin konulduğuna dikkati çeken Yavuz, şu bilgileri verdi:
"Normal olarak 1,5 metre mesafe kuralını uygulayacağız. Bunun yanında yiyecek ve içeceklerin önlerine cam bölmeler yaptırdık. Gelen misafirler açık büfe mantığı ile kendisi yemeğini almayacak. İçerideki görevli tarafından yemekler müşterilere verilecek. Kaşık, çatal ve bıçak eskiden masaların üzerindeydi şimdi steril bir ambalaj içerisinde müşterilere verilecek."
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